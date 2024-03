W Dobrzeniu Wielkim kandydatkę na wójta oskarża się o pozowanie topless. "To wyjątkowo ohydne kłamstwo"

- O moich rzekomych zdjęciach topless dowiedziałam się już rok temu od pana wójta, który powiedział, że jakieś osoby przychodziły do niego na skargę. Pan wójt zaznaczył, że jeżeli pojawi się oficjalne zawiadomienie, to on zgłasza sprawę do komisji dyscyplinarnej w kuratorium – relacjonuje Monika Ledwolorz-Gierok. – Byłam przerażona. Czułam, jakby mi się życie zawaliło. Poprosiłam wójta o podanie nazwisk osób, od których dostał taką informację, ale on odmówił.