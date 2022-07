Punkty karne. Koniec z punktami karnymi? Jest projekt rozporządzenia!

W ocenie projektodawcy, ze względu na wprowadzenie szeregu formalnych i technicznych rozwiązań ułatwiających zainteresowanym kierowcom dostęp do informacji o popełnionych przez nich naruszeniach, aktualnie nie ma uzasadnienia utrzymywania obowiązku wpisywania na formularzu mandatu karnego liczby punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego.

Przypomnijmy. 17 września 2022 roku w życie wejdą przepisy o możliwej podwójnej kwocie mandatu za recydywę oraz zwiększeniu maksymalnej liczby punktów karnych do 15 za jedno wykroczenie. Co więcej, będą one na koncie kierowcy nie przez rok, jak do tej pory, a dwa lata.