Pupil roku: wybieramy najsłodsze kociaki do wyjątkowego albumu. Te zdjęcia zwalają z nóg! Można jeszcze zagłosować na swoich faworytów

Stworzyliśmy wielką, internetową galerię pupili naszych czytelników, zdjęcia wybranych w głosowaniu zwierząt zamieścimy w specjalnym dodatku do gazety, a na laureatów czeka mnóstwo wspaniałych nagród. Wszystko jedno - duże czy małe, rasowe czy wręcz przeciwnie, szczekające, miauczące czy całkiem nieme - KOCHAMY NASZYCH PUPILI!

Właściciele psów i kotów, które w każdym mieście i powiecie zdobędą najwięcej głosów otrzymają:

pamiątkowy dyplom związany z udziałem pupila w akcji

voucher na poduszkę ze zdjęciem pupila z oferty EMPIK FOTO

Pupile mają szansę zdobyć tytuł Pupil Roku i stać się prawdziwymi gwiazdami Facebooka. Ale przede wszystkim zwieńczeniem akcji będzie wydanie pięknego albumu „NASZE PUPILE”, w którym znajdą się zdjęcia zwierzaków z całej Polski.

Zdjęciom pupili na stronach albumu będą towarzyszyć opisy, w których ich właściciele opowiedzą historie swoich ulubieńców, wskażą to, za co kochają je najbardziej i co daje największą radość z ich posiadania.

Szczegóły akcji i głosowanie na www.nto.pl/pupil