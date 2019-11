Remont ulicy Oleskiej w Opolu. Mieszkańcy: Inwestycja nie jest dokończona! [ZDJĘCIA]

Zarówno mnie, jak i sąsiadów nurtuje jedno pytanie. Dlaczego zarówno droga, jak i chodnik po stronie budynków o numerach od 79 do 87 nie zostały wykonane do samego skrzyżowania? – docieka pan Marcin, jeden z mieszkańców ul. Oleskiej.

Drugi odcinek biegnie od skrzyżowania z ul. Wodociągową do rejonu krzyżówki z ulicami Chabrów i Okulickiego. I właśnie końcówka tego drugiego odcinka budzi wątpliwości okolicznych mieszkańców.

Kuriozum! Oleska w Opolu ma być otwarta, ale nie do końca...

Mężczyzna przekonuje, że pierwotnie drogowcy deklarowali, iż ulica Oleska będzie wyremontowana do skrzyżowania. – Dlaczego więc tak się nie stało? Obecnie to, co tutaj jest, wygląda absurdalnie – komentuje.