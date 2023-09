Reżyser z Kędzierzyna-Koźla Paweł Maślona laureatem Złotych Lwów. Zobaczcie, jak przebiegała jego droga do sukcesu

Paweł Maślona ile ma lat i skąd pochodzi?

Zwycięzca tegorocznej edycji FPFF w Gdyni urodził się 6 lutego 1983 roku w Kędzierzynie-Koźlu, w tym roku skończył więc 40 lat. To właśnie mieszkając w Kędzierzynie-Koźlu zaczął rozwijać on swoją pasję do świata filmu i kina. Paweł Maślona uczęszczał wtedy do Nieprofesjonalnego Klubu Filmowego „Groteska” przy domu kultury "Chemik". Udało mu się tam zrealizować swoje pierwsze amatorskie etiudy: „Ostatnich gryzą psy”, „Mleko”, czy „Takie tam” , które zostały wyróżnione nagrodą im. prof. Henryka Kluby dla Młodych Twórców.

Paweł Maślona - wykształcenie

Co ciekawe, studenckie życie Pawła Maślony wcale nie rozpoczęło się od studiów reżyserskich. Jako swój pierwszy kierunek wybrał on Politologię na Uniwersytecie Jagielońskim. Dopiero po jej ukończeniu zdecydował się na studia reżyserskie na Wydziale Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego. Dyplom z reżyserii obronił w 2011 roku.

Paweł Maślona - filmografia

Film "Kos" o czym jest? Gdzie go można obejrzeć?

„Kos” przez samych twórców nazywany jest westernem kościuszkowskim. To opowieść, w której ukazana w sposób absurdalny i groteskowy przemoc przeplata się z czarnym humorem. Akcja toczy się w 1794 r., gdy generał Tadeusz Kościuszko wraca do kraju w towarzystwie swojego przyjaciela, ocalonego z niewoli Domingo, by zmobilizować szlachtę i chłopów do udziału w powstaniu przeciwko Rosjanom. Jednak generał jest już na celowniku rosyjskiego rotmistrza Dunina, który ściga go z listem gończym.

W filmie występują też m.in. Robert Więckiewicz, Bartosz Bielenia, Jason Mitchell, Agnieszka Grochowska czy Andrzej Seweryn.