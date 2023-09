Janusz Kowalski krytykuje najnowszą produkcję Agnieszki Holland. Film "Zielona granica" to w jego ocenie "piąta kolumna putinowska"

Głos zabrała również Elżbieta Słodkowska, radna miejska Suwerennej Polski z Głubczyc, a prywatnie żona żołnierza WOT.

- Mój mąż wstąpił do Wojsk Obrony Terytorialnej, ponieważ obserwował to, co dzieje się za granicą wschodnią oraz wydarzenia z samej granicy polsko-białoruskiej. Kierowała nim odpowiedzialność i patriotyzm. Uważam, że paszkwil to jest plucie w twarz naszym żołnierzom. Takie rzeczy są niedopuszczalne - twierdziła.