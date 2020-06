Robert Biedroń w Opolu krytycznie o bonie na wakacje i polityce klimatycznej

Kandydat Lewicy na prezydenta w Opolu odniósł się też do listu, który Mniejszość Niemiecka wysłała do wszystkich kandydatów w wyborach na prezydenta RP.

Robert Biedroń: Niech PiS odda 500 zł na wakacje

Kandydat Lewicy sporą część wystąpienia poświęcił poczynaniom rządzącego obozu prawicy.

- Najpierw obiecywano bon wakacyjny w wysokości 1000 zł dla wszystkich. Teraz prezydent Andrzej Duda mówi już o 500 zł dla wybranych. To dowodzi tego, że PiS nie wie, co robić. Niech oddadzą ludziom obiecanych 500 zł - mówił.

- Lewica jest gwarantem, że to, co ludziom zostało dane, nie będzie im już odebrane. Tymczasem PiS już sygnalizuje zamiar ograniczania 500+. A przecież dla wielu rodzin w Polsce to jest coś, co pozwala im przetrwać "do pierwszego". Prawica zrujnowała budżet Polski - argumentował Robert Biedroń.

Robert Biedroń gratuluje Rafałowi Trzaskowskiemu

Robert Biedroń gratulował też Rafałowi Trzaskowskiemu, pod którego kandydaturą zebrano ponad 1,6 miliona podpisów poparcia.