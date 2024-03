Poseł Gomoła przerywa milczenie.  Potwierdza ustalenia Nowej Trybuny Opolskiej

– Polska 2050 oferowała w tych wyborach mnóstwo świeżych, nowych osób. Oczywistym jest, że żeby zyskać profesjonalny wizerunek, trzeba podpisać tego rodzaju umowy. Jeżeli one były podpisywane przed okresem kampanii, to między osobą prywatną a daną firmą consultingową. Natomiast jeżeli to się działo w czasie kampanii, to oczywiście zgodnie z Kodeksem wyborczym, działo się oczywiście poprzez komitet wyborczy. Przynajmniej ja mam wiedzę tylko o takich umowach i jak ja wspominałem w tej rozmowie o takich umowach, to chodziło mi tylko i wyłącznie o tego typu umowy – przekonywał na antenie TVN24.