Rodzinny Kapitał Opiekuńczy od 1 stycznia 2022 roku. Jak uzyskać 12 tys. zł na dziecko? OPRAC.: Piotr Guzik

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy od 1 stycznia 2022 roku. Jak uzyskać 12 tys. zł na dziecko? Lucyna Nenow / Polska Press

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy to nowe świadczenie, które od 1 stycznia 2022 r. przysługuje na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie w wieku od ukończenia 12. do 35. miesiąca życia. Wnioski należy składać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wyłącznie w postaci elektronicznej. Pieniądze będą wypłacane tylko na rachunek bankowy.