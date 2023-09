Rok akademicki 2023/2024. Największe opolskie uczelnie wyższe zadowolone z rekrutacji

- Rekrutację możemy uznać za bardzo udaną. W pierwszej turze zgłosiło się do nas 9,5 tysiąca osób. To jest o 1,5 tysiąca więcej niż w ubiegłym roku, mimo że maturzystów w regionie było o pół tysiąca mniej, a w całym kraju aż o 15 tysięcy – informuje Katarzyna Kownacka, rzeczniczka prasowa Uniwersytetu Opolskiego. – Trwa druga tura rekrutacji, ale możemy powiedzieć, że ogółem mieliśmy 10,5 tysiąca zgłoszeń.

Wśród nowo otwartych kierunków na UO największym powodzeniem cieszyły się: d ietetyka, dziennikarstwo, logopedia i digital cultures (wszystkie wymienione to studia drugiego stopnia).

Jeśli chodzi o najpopularniejsze kierunki studiów, to na UO najbardziej oblegany od kilku lat jest kierunek lekarski (stacjonarny) – o 120 miejsc walczyło 2200 osób.

- Zakładamy, że zrekrutuje się 1700-1800 osób . Mamy dużo większe zainteresowanie niż rok temu o tej porze, co bardzo cieszy, bo demografia nam nie sprzyja – mówi profesor Marcin Lorenc, rektor PO. - Młodzieży jest coraz mniej, maleje też liczba osób zainteresowanych studiowaniem.

Przypomnijmy, że Uniwersytet Opolski w najnowszym zestawieniu Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” zajął 7. miejsce wśród uniwersytetów i 24. wśród uczelni akademickich w kraju. To oznacza, że w ciągu roku uczelnia odnotowała skok o 6 miejsc w zestawieniu uczelni akademickich i o 2 miejsca wśród uniwersytetów.

Na Uniwersytecie Opolskim studiują nie tylko osoby z Opolszczyzny. Cieszy się on także dużym powodzeniem wśród mieszkańców województw ościennych: dolnośląskiego, śląskiego, wielkopolskiego i łódzkiego.

- Analityka danych w biznesie to studia, które mają za zadanie wykształcić osoby, które będą w stanie pozyskiwać z jednej strony dane z rozproszonych baz danych, syntetyzować to i przedstawiać w postaci czytelnej, wizualnej dla zarządu firmy, aby ten mógł szybko podejmować decyzje – tłumaczy prof. Marcin Lorenc. – Natomiast drugi z kierunków, czyli dietetyka i jakość żywienia wprowadziliśmy, bo potrzebujemy specjalistów, którzy wiedzą jak się zdrowo odżywiać, potrafią czytać to, co jest nam jest proponowane w sklepach, ale są także kontrolować, czy informacje na etykietach produktów spożywczych są prawdziwe.

Z dużym zainteresowaniem spotkały się również dwa nowe kierunki studiów na PO. To analityka danych w biznesie oraz dietetyka i jakość żywności.

Politechnika Opolska również zanotowała skok w tegorocznym rankingu „Perspektywy”. Zajęła 48. miejscu ex aequo z sześcioma innymi uczelniami z kraju. To awans o 13 miejsc w stosunku do 2022 roku. O dwa miejsca awansowała w zestawieniu uczelni technicznych i obecnie plasuje się na 14. pozycji w kraju.

W Nysie jazz, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne

Wszystko na to wskazuje, że porównywalnym wynikiem do ubiegłorocznego zakończy się rekrutacja w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie, czyli trzeciej pod względem wielkości uczelni na Opolszczyźnie.