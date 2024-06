Rozpoczyna się Festiwal Książek w Opolu. Przyjadą do nas literackie gwiazdy

Festiwal Książki nie są największe w kraju, ale za to najbardziej malowniczy. Z reguły targi książki organizowane są w halach targowych, w zamkniętych pomieszczeniach, za to w Opolu jest to impreza plenerowa, a stoiska wydawnictw oraz scena do spotkań autorskich ustawione są na opolskim placu Wolności.

- Festiwal Książki w Opolu to jeden z najciekawszych i najprzyjemniejszych festiwali książkowych w Polsce - napisało Wydawnictwo Luna. - Będziemy tam i my, a z nami nasi autorzy: Filip Chajzer, Krystyna Mirek oraz Magda Stachula.