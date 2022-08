Są pieniądze na budowę nowych dróg na Opolszczyźnie. Gdzie powstaną?

Jak zaznacza członek zarządu województwa opolskiego Szymon Ogłaza, nie są to strategiczne inwestycje, ale bardzo ułatwiające życie mieszkańcom małych miejscowości.

– Te dofinansowania są bardzo różne. Warto wspomnieć, że dzięki tym pieniądzom w województwie opolskim zostało zmodernizowanych do tej pory 200 kilometrów dróg. Jest to potężna dawka dróg, które służą nie tylko dojazdowi do pól. To również są trasy chętnie wykorzystywane przez rowerzystów – mówi Szymon Ogłaza.