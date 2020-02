Ścieżki rowerowe w Opolu. Blisko 200 drzew do wycinki wzdłuż ulicy Krapkowickiej [PLANY]

W tym roku w Opolu ma powstać około 7 kilometrów nowych tras dla rowerzystów. W budżecie przewidziano na to ponad 17 mln zł.

Z dokumentacji przetargowej wynika, że budowa tej trasy oznaczać będzie wycinkę 180 drzew oraz ponad 1300 m kw. krzewów i młodych drzewek. Roślinność głównie cięta ma być po prawej stronie jezdni (patrząc w kierunku Wójtowej Wsi). Przy okazji tej inwestycji wykonane mają też być chodniki po obu stronach ul. Krapkowickiej, na odcinku od zabudowań mieszkalnych do stacji paliw. Na drodze powstaną też dwa przejścia dla pieszych.

- Niestety, wycinka jest konieczna, bo inwestycja obejmuje nie tylko ścieżkę rowerową, ale też budowę kanalizacji i przebudowę sieci elektrycznej – mówi Adam Leszczyński, rzecznik MZD.

Projekt wart ponad 3 mln zł

Przetarg dotyczy też dwóch krótszych odcinków, mających po ponad 100 metrów długości. Pierwszy trasa wzdłuż obwodnicy północnej od ul. Częstochowskiej do drogi transportu rolnego, a drugi to połączenie wzdłuż ul. Wrocławskiej od ul. Wspólnej do istniejącej trasy przy Centrum Wystawienniczo-Kongresowym.