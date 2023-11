Śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego wylądował na osiedlu obok Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu

Starszy mężczyzna., mieszkający w domu jednorodzinnym przy ulicy Sosnowej, doznał urazu ręki . Potrzebował pilnego transportu do szpitala, który wprawdzie znajduje się dosłownie tuż obok, ale akurat nie było dostępnej karetki, dlatego dyspozytor wysłał na miejsce śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Ratownicy medyczni opatrzyli najpierw uraz ręki mężczyzny w jego domu, wtedy też na miejsce przyjechała karetka.

Poszkodowany mężczyzna z pomocą ratowników medycznych udał się o własnych siłach do karetki i został przetransportowany do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, a śmigłowiec wrócił do bazy w Polskiej Nowej Wsi.