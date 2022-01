Sprzedał narkotyki nastolatkowi z Kluczborka. Później poszła w ruch pałka teleskopowa

Do zdarzenia, które znalazło finał przed sądem pierwszej instancji, doszło 23 lutego 2021 roku w Kluczborku. W ocenie prokuratury nastoletni klient był winien Jakubowi T. 400 złotych, a oskarżony - chcąc go zmusić do oddania długu - bił chłopaka pałką teleskopową w głowę i tułów. Wcześniej miał mu też grozić pobiciem i śmiercią. W tym samym procesie młody mężczyzna odpowiadał również za to, że sprzedał małoletniemu narkotyki, m.in. amfetaminę i marihuanę, o łącznej wartości 1,8 tys. złotych.

Sprawę badał Sąd Okręgowy w Opolu. 22-letni Jakub T. relacjonował podczas procesu, że swojego klienta, 17-letniego wówczas Grzegorza, poznał podczas domówki.