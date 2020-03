Studenci Uniwersytetu Opolskiego muszą opuścić jeden z akademików. "To polecenie wojewody"

- W poniedziałek (23.03.2020) dostaliśmy informację, że do końca miesiąca mamy wyprowadzić się z akademika - relacjonuje student Uniwersytetu Opolskiego, który mieszka w Domu Studenta "Kmicic". - Moi rodzice mieszkają 500 kilometrów od Opola. Nie uśmiecha mi się wywozić wszystkiego do nich, bo zakładam, że za kilka tygodni tu wrócę. Chciałem dać swoje rzeczy na przechowanie kolegom z sąsiednich akademików, ale nie mam pewności, czy oni za moment też nie zostaną wykwaterowani.

11 marca zajęcia na uczelni zostały zawieszone do odwołania w związku z pandemią koronawirusa. Część studentów od razu po tej informacji wyjechało do domów, choć nie spodziewali się przymusowej przeprowadzki.

- Wyjechałam do swojego rodzinnego miasta, ale moje rzeczy zostały w akademiku. Zamierzałam wrócić, dopiero gdy sytuacja się uspokoi, a zajęcia ruszą na nowo - relacjonuje studentka Uniwersytetu Opolskiego. - Teraz na pocieszenie dostałam informację, że jeśli nie spakuję się sama, to wykwaterują mnie pracownicy uczelni, a moje rzeczy trafią do magazynu. Uważam, że nie tak powinno to wyglądać. Jeszcze gorzej mają studenci z Ukrainy, którzy nie mają się gdzie podziać. Im nie pozostało nic innego, jak wynajęcie pokoju na wolnym rynku.

Uczelnia tłumaczy, że decyzja w sprawie wykwaterowania studentów z Kmicica przyszła z zewnątrz.