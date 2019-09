Stworzyli zielony raj na blokowisku w Opolu! Państwo Skwarowie genialnie odmienili wejście do klatki [zdjęcia]

- Mieszkamy w tym bloku od czterech lat, a od trzech zaczęliśmy zmieniać przestrzeń przed klatką. Początkowo było to tylko dosadzanie kwiatków, potem - za zgodą spółdzielni - zaaranżowaliśmy większą przestrzeń - tłumaczy Lech Skwara.

- Nie było to jednak tak łatwe, jak mogłoby się wydawać. Przy klatce znajdował się nasyp z gruzu i ziemi. By więc rośliny mogły się zakorzenić, musieliśmy nawieźć ziemi. Z kolei do podlewania używamy wody z piwnicy. Żeby nie nosić jej z dziewiątego piętra, zadbaliśmy o odpowiednie przyłącze w piwnicy - dopowiada pani Grażyna, która opiekuje się też gazonami przy schodach. Obsadziła pięknymi kwiatami.

W ogrodzie państwa Skwarów znajdują się między innymi tuje, świerki, róże, słoneczniki, trawa ozdobna i wierzby. W zielonym zakątku chętnie przebywa też kot jednego z mieszkańców bloku, Witek.