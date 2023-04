Sukces opolskich licealistów w Odysei Umysłu. Teraz pojadą na światowy finał do USA

Odyseja umysłu to międzynarodowy konkurs dla uczniów szkół podstawowych i średnich. Nie jest to jednak typowy konkurs wiedzy, a test kreatywności. Siedmioosobowe zespoły mierzą się w zadaniach, które wymagają od nich współpracy, krytycznego myślenia i szerokiej wyobraźni.

- To zadania, których treść uczniowie poznają dopiero po wejściu do sali. Muszą je wykonać w określonym czasie. Może to być budowanie mostu z nieoczywistych materiałów, układanie słownej historyjki lub znalezienie rozwiązania jakiegoś problemu. To, jak sobie poradzą, jest również punktowane – informuje nas Izabela Maćków, nauczycielka LO 1 w Opolu.