Święta Rita wysłuchuje wszystkich. W niedzielę uroczystości odpustowe w jej sanktuarium w Głębinowie

W Polsce miejsca kultu św. Rity znajdują się w kilkunastu miejscowościach. Włoska święta, która żyła w średniowieczu, wśród wiernych zyskuje ogromną popularność. To chyba dlatego, że wysłuchuje wszystkich, jest tą „od spraw beznadziejnych”. Jej kult kwitnie w Polsce i za granicą, głównie w Europie. W wielu miejscach naszego kraju wierni modlą się przed obrazem lub figurką świętej.

Do kilku miejsc w Polsce trafiły też relikwie kanonizowanej. Na tej liście znajduje się właśnie Głębinów. Choć nabożeństwa ku czci św. Rity były odprawiane tu już wcześniej, to na dobre jej kult zadomowił się nad Jeziorem Nyskim 22 maja 2015 r., kiedy relikwie św. Rity w postaci fragmentu tuniki, w której została złożona do grobu, uroczyście wprowadził do parafii bp Rudolf Pierskała. Od tej pory do małej miejscowości tłumnie raz w miesiącu pielgrzymują wierni.