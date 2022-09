Szczepienia przeciwko grypie w Opolu i na Opolszczyźnie. Dla kogo szczepienia będą darmowe?

Powoli zbliża się do okres jesienno-zimowy, kiedy ryzyko zachorowania na grypę jest zdecydowanie większe. Wirusem grypy łatwo się zakazić. Przenosi się drogą kropelkową, dlatego noszenie maseczek, częste mycie rąk i niedotykanie twarzy, kiedy jesteśmy poza domem, może dodatkowo ograniczać zakażenia.

Jak informuje NFZ, kwalifikować do szczepienia przeciw grypie mogą: lekarz, dentysta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, fizjoterapeuta, a także diagnosta laboratoryjny i farmaceuta (u osób pełnoletnich). Podać szczepionkę mogą natomiast: lekarz i dentysta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny oraz higienistka szkolna, farmaceuta, fizjoterapeuta i diagnosta laboratoryjny.

- Za darmo szczepionki dostaną kobiety w ciąży i seniorzy po 75 roku życia. Inne grupy pacjentów mogą liczyć na częściową refundację. Są to: pacjenci 18-65 lat oraz dzieci w wieku od 2-5 lat – narażeni na ryzyko wystąpienia powikłań pogrypowych, pacjenci powyżej 65 lat, dzieci od ukończenia 6. miesiąca życia do ukończenia 2 lat oraz od 5 do 18 lat – wylicza Barbara Pawlos, rzecznik prasowy opolskiego oddziału NFZ.