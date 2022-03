Szef kuchni uczył młodzież jak przyrządzać ryby. Można z nich nawet zrobić kebab. "Kreatywność młodych ludzi jest ogromna"

Bezpłatne warsztaty kulinarne odbyły się we wtorek w Zespole Szkół nr 1 w ramach cyklu „Czas na ryby” i zostały zorganizowane przez Rybacką Lokalną Grupę Działania „Opolszczyzna”. Wzięło w nich udział 20 uczniów. Ale zainteresowanie było dużo większe.

- To warsztaty, które prowadzimy w całym województwie dla uczniów i nauczycieli – mówi Kamil Klekowski. – Szkoły gastronomiczne często pomijają naukę filetowania i obróbki ryb. Szkoda, bo ryby są smaczne i zdrowe, a na Opolszczyźnie mamy naprawdę doskonałej jakości karpia i pstrąga. Niechęć do ryb bierze się głównie z nieumiejętności ich obróbki. Próbujemy to zmienić. Kucharz musi taką umiejętność posiadać.