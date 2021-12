Szlachetna Paczka 2021. Nie marzyli o luksusach, a i tak nie znalazł się dla nich darczyńca

- Ci, którzy zostali zakwalifikowani do udziału w Szlachetnej Paczce, z niecierpliwością czekają na Weekend Cudów. Dlatego walczymy do końca, bo nie wyobrażamy sobie, że gdzieś ta pomoc nie dotrze. Dorosłym może łatwiej byłoby znieść rozczarowanie, ale w tych rodzinach są również dzieci - mówi Bartłomiej Kałużny, wolontariusz i koordynator ds. promocji Stowarzyszenie Wiosna, które organizuje akcję.

Wolontariusze odwiedzili w tym roku 500 rodzin, z których do udziału w programie zakwalifikowało się blisko 400. Zdecydowana większość z nich znalazła już swoich darczyńców. W regionie zostało jeszcze 18 rodzin, które nie tracą nadziei, że i do nich uśmiechnie się los. Na decyzję zostało zaledwie kilkadziesiąt godzin.

- To nie są luksusowe prezenty. Większość rodzin, które nie znalazły jeszcze darczyńców, marzy by dostać żywność, środki chemiczne czy opał, który jest w tym roku bardzo drogi - mówi wolontariusz. - Sytuację wielu rodzin, z którymi się spotkaliśmy, skomplikował koronawirus, bo za pandemią szła na przykład utrata pracy czy obniżenie zarobków. Szlachetna Paczka ma być takim impulsem, który pozwoli im wyjść na prostą i często to się udaje, bo rodzin, którym pomagamy dwa lub więcej razy jest bardzo mało. Zdarza się natomiast - i to wcale nierzadko - że ci, którzy we wcześniejszych edycjach zostali obdarowani, stanęli na tyle mocno na nogi, że dziś to oni przygotowują paczki dla ludzi w potrzebie.