Szpital każe niepełnosprawnym płacić za parkowanie. „Prawo nam tego nie zabrania”

Czytelników, którzy prosili nas o interwencję, ten argument nie przekonuje.

Da się inaczej

Sprawdziliśmy, jak wygląda sytuacja w dwóch dużych szpitalach w stolicy regiony.

– U nas osoby niepełnosprawne wjeżdżają na parking szpitalny, zostawiają samochód na tzw. kopercie, a po zakończeniu wizyty zgłaszają się do punktu informacyjnego lub do konsoli SOR, gdzie – po okazaniu dokumentu uprawniającego do korzystania z tych miejsc – otrzymują bezpłatny bilet wyjazdowy – wyjaśnia Edyta Hanszke-Lodzińska z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu.