Ta modelka z Opolszczyzny robi karierę w świecie. Asia Kalitan na pokazach w Indiach i Mediolanie

- Jestem już pewna, że to właśnie chcę robić w życiu. Modeling umożliwia mi bowiem podróżowanie i poznawanie nowych kultur i to jest właśnie najpiękniejsze - mówi Asia Kalitan, modelka z Kluczborka

.

Asia ma 21 lat i 177 cm wzrostu. W 2021 roku zdobyła pięć nagród w dwóch konkursach piękności: Miss Dolnego Śląska oraz Miss Mazowsza.

To jej otwarło drzwi do kariery w modelingu. Najpierw była na kontrakcie w New Delhi w Indiach, a następnie w Mediolanie we Włoszech. Była też na sesji na wyspie Santorini w Grecji.