Tak przed wojną wyglądało sanatorium w Suchym Borze. Przyjeżdżały tu dzieci z całego Górnego Śląska

To właśnie z lat 30. pochodzą zdjęcia z zasobów Fototeki Śląskiej ukazujące działalność sanatorium w Suchym borze, w tym wnętrza poszczególnych sal, kuracjuszy podczas zabiegów oraz atrakcje, w tym górkę saneczkową oraz specjalną łąkę alpejską.

Kompleks powstał w lasach w latach 1906-1907 roku, na zlecenie władz Oppeln. Ośrodek był przeznaczony dla dzieci ze schorzeniami dróg oddechowych. Sprzyjał temu specyficzny mikroklimat. To powodowało również, że obiekt cieszył się rosnącym zainteresowaniem. Przyjeżdżały z niego dzieci z całego Górnego Śląska.

"W końcu lat 60-tych, ze względu na dużą dekapitalizację budynków przeprowadzono remont kapitalny i modernizację, tworząc ośrodek rehabilitacyjny dla dzieci i młodzieży ze schorzeniami narządu ruchu i ze schorzeniami neurologicznymi. Na ówczesne lata była to placówka nowoczesna z dobrze wyposażoną bazą rehabilitacyjną (gabinety fizjoterapeutyczne, fizykoterapeutyczne, hydroterapeutyczne, basen kąpielowy) i wysoko specjalistycznym personelem medycznym" - czytamy na stronie gminy Chrząstowice.

Z powodu braku prac modernizacyjnych w latach kolejnych, stan techniczny sanatorium w Suchym Borze się pogarszał. Widać to na zdjęciach z ostatnich lat jego działalności, również zamieszczonych w dalszej części galerii. Ostatecznie władze województwa postanowiły zamknąć ośrodek w połowie 2017 roku, a świadczenia lecznicze obecne w nim do tej pory przenieść do Stobrawskiego Centrum Medycznego w Kup.

Kompleks wystawiono na sprzedaż. Za 850 tys. złotych kupiła go firma z branży meblarskiej. Niedawno kompleks rozebrano.