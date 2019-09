Tattoo Expo Opole 2019. Ruszyła konwencja tatuażu w CWK w Opolu. Co w programie?

W Centrum Wystawienniczo-Kongresowym możemy podziwiać pracę ponad 150 artystów, którzy rywalizują w kilkunastu kategoriach konkursowych, m.in. realistyczny, rookie czy graficzny.

Nowością jest kategoria freehand tattoo. Artyści biorący udział w tej kategorii będą mieli oddzielne miejsce pracy, podczas wykonywania tatuażu nie mogą korzystać ze zdjęć, tabletów czy telefonów. Dozwolone są jednie markery do rozrysowania motywu.

Każdego dnia zostanie wybrany najlepszy tatuaż, a spośród zwycięzców wszystkich kategorii zostanie wybrany najlepszy tatuaż konwencji.

Tattoo Expo Opole 2019 - bilety

Bilety w cenie 40 zł (dwudniowy) oraz 30 zł (jednodniowy) do kupienia na miejscu.

Tattoo Expo Opole 2019 - program

14 września

godz. 12.00 - otwarcie

godz. 13.00 - Nikita Klosewood Mystical Tribes

godz. 13.30 - DJ Battle

godz. 14.00 - Konkursy zagojone (kolor, czarno-szary, cover up)

godz. 15.00 - Vincent Grotesque Bal u Szatana

godz. 15.30 - Grim squeaker side show

godz. 16.00 - Slap contest

godz. 17.00 - Konkurs dla publiczności - nagroda full sesja w ADHD

godz. 17.30 - Vincent Grotesque Down the rabbit hole

godz. 17.45 - maurycy & Miska

godz. 18.00 - konkursy (neotradycyjny, portret, cartoon, freehand, najlepszy soboty)

godz. 19.30 - Nikita Klosewood & Karena Duro VooDoo Ritual

godz. 20.00 - Stand up Bartosz Zalewski

godz. 20.45 - wyniki konkursów, rozdanie nagród

godz. 21.00 - After party