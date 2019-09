Tattoo Expo Opole 2019. Drugi dzień konwencji w CWK [DUŻO ZDJĘĆ]

Za nami najbardziej kolorowa impreza w tym roku w Opolu. W weekend podczas Tattoo Expo Opole w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym spotkało się ponad 150 artystów, a ich pracę podziwiał tłum zwiedzających.

Bartosz Wojtkowski na konwencie w Opolu był już po raz trzeci.

- Dwa lata temu byłem tu jako uczestnik, w zeszłym roku zrobiłem już sobie tatuaż u Kuby Lewandowskiego ze studia Black Pearl Tattoo w Brzegu. Teraz także trafiłem do niego. To mój tatuator od samego początku, to on mi robił pierwszy tatuaż. Podczas imprezy kończymy rękaw w jego wykonaniu i to jest trzeci wzór spod jego "ręki". Kuba jest bardzo młody i utalentowany, ma 26 lat, a już zgarnia nagrodę za nagrodą - opowiada Bartosz. - Zmęczenie drugiego dnia sięga już zenitu, ale jednak ta pozytywna energia od ludzi się udziela w taki sposób, że ten ból da się wytrzymać. - dodaje.