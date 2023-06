Te inwestycje poprawiły jakość życia w Opolu. Mieszkańcy powinni być z nich zadowoleni. Wśród najdroższych są centra przesiadkowe i CUP

Doroczny „Raport o stanie miasta” to jedna z ciekawszych lektur dla tych, którzy interesują się życiem Opola. Regularnie pokazuje bowiem, jak się ono zmienia. Co mówią najnowsze dane o mieście?

Budżet zbilansowany

Warto również dodać, że w 2022 r. w Opolu realizowana była procedura wyboru wniosków z Budżetu Obywatelskiego, które będą realizowane w 2023 roku. Kwota budżetu na 2023 r. wzrosła do rekordowych 6,7 mln zł.

W Opolu chce się żyć, pracować i zakładać rodzinę

Liczba mieszkańców Opola wynosi ok. 126,5 tys. osób. Siódmy raz z rzędu Opole ma dodatnie saldo migracji, czyli więcej osób zameldowało się niż wymeldowało. Pod tym względem jesteśmy lepsi niż np. Katowice, Poznań czy Łódź.

Cieszy także dodatnia dynamika liczy urodzeń w 2022 r. w porównaniu do 2021 r. W zeszłym roku urodziło się o 2,3 proc. więcej dzieci. Porównując to do średniej krajowej, która wynosi -8 proc., okazuje się, że mieszkańcy Opola chcą w naszym mieście żyć i zakładać rodziny.