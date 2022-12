Te szopki bożonarodzeniowe w regionie prezentują się przepięknie. Zobaczcie wyjątkową galerię z opolskich parafii [ZDJĘCIA] Adrian Gajewski

Szopki bożonarodzeniowe to od lat jeden z nieodłącznych elementów świąt. W kościołach możemy spotkać przeróżne ich rodzaje. Jedne są duże i pokaźnie, inne skromne i malutkie. Wszystkie jednak mają piękny klimat i są niezwykłą ozdobą kościoła w tym wyjątkowym czasie. Przygotowaliśmy dla Was galerię ze zdjęciami szopek z Opolszczyzny. Która zrobiła na Was największe wrażenie?