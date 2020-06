Teatr Kochanowskiego jesienią wystawi "Króla Leara". To koprodukcja ze sceną legnicką

„Król Lear” to tragedia obnażająca ludzką małość i podłość, ale też równie jasno pokazująca szlachetność ludzi lojalnych i bezinteresownie sprzeciwiających się złu. Król Lear ma trzy córki - Gonerylę, Reganę i Kordelię. Postanawia obdzielić je swym majątkiem odpowiednio do stopnia ich deklarowanej miłości do siebie. Dwie pierwsze tylko mówią o miłości, trzecia kocha naprawdę. To punkt wyjścia dramatu, którego finałem jest tragedia i śmierć. „Król Lear" uznawany jest za jedno z największych dzieł Szekspira, zawsze silne oddziałujących na widzów. Nigdy też obojętnymi wobec swojego dzieła nie pozostawia Anna Augustynowicz, jedna z największych osobowości polskiego teatru. Kilka lat temu wyreżyserowała w Opolu świetny "Ślub" Gombrowicza (także w koprodukcji - z Teatrem Współczesnym w Szczecinie).

Szekspir odkrywa autorytarny mechanizm sprawowania władzy, który dziś nazywamy populizmem. Miłość do władzy staje się równa miłości do wojny. W tę wojnę wplątana zostaje cała społeczność. Szekspir ostro przedstawia konflikty, które wynikają z przemocy mocno zakorzenionej w kulturze patriarchalnej - tak jeden z motywów sięgnięcia po ten tekst wyjaśnia Anna Augustynowicz.