To jest świetny pomysł na weekendową wycieczkę. Odwiedź opolskie wioski tematyczne w Dolinie Stobrawy Redakcja

Warto wybrać się na weekendową wycieczkę do Wioski Zagubionej Podkowy i Pierścienia, do Krainy Sosnowej Igły czy do Miodowej Krainy. Przygotowaliśmy dla Was interaktywną mapę, na której zaznaczonych jest wszystkich 15 Opolskich Wiosek Tematycznych.