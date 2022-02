To początek końca pandemii? Niekoniecznie, ale do jesieni koronawirus da nam spokój. Wojewoda opolski odmraża kolejne szpitale covidowe

Obecnie trwa piąta już fala COVID-19, podczas której odnotowano rekordowe liczby zakażeń, co w niektórych krajach nie przełożyło się jednak na liczbę hospitalizacji i zgonów. W związku z tym kolejne państwa takie jak Dania, Hiszpania, Włochy czy Wielka Brytania łagodzą obostrzenia związane z ograniczeniami dotyczącymi pandemii twierdząc, że koronawirus przestał stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia obywateli.

Potwierdzają to także statystyki z opolskich szpitali, w których regularnie ubywa pacjentów wymagających tlenoterapii lub respiratora. Obecnie zajętych jest 28 ze 109 łóżek respiratorowych, co w porównaniu do poprzednich fal pandemii, gdy zajętych było ponad 80 respiratorów, jest dla lekarzy bardzo dobrym wynikiem.