TOP 15 najdroższych samochodów używanych w Opolu. Na najdroższy nie wystarczy nawet milion złotych!

Samochód używany wcale nie oznacza, że można go kupić za okazyjną cenę. Wszystko zależy, o jaki samochód chodzi. Samochody marek luksusowych potrafią kosztować nawet ponad milion złotych, mimo iż z taśmy produkcyjnej zjechały ładny parę lat temu.

Warto też pamiętać, że po przekroczeniu pewnego wieku samochody drożeją, ponieważ stają się oldtimerami, czyli wozami zabytkowymi.

Z raportu serwisu Clicktrans.pl wynika, że zarówno ceny samochodów używanych, jak i transportu ich z zagranicy, znacznie wzrosły.

W poprzednim roku najchętniej sprowadzaliśmy auta z Niemiec. Spadło za to zainteresowanie transportem samochodu z Wielkiej Brytanii, zwłaszcza że kierownica z prawej strony jest sporym problemem.

Najpopularniejszymi markami sprowadzanych aut były samochody niemieckie: Volkswagen, Audi oraz BMW.

Dane Ministerstwa Finansów wskazują, że w roku 2022 sprowadzono do Polski z zagranicy aż o 14 procent samochodów mniej. Mimo to ich łączna wartość była zbliżona, co jest dowodem na to, że ceny samochodów używanych cały czas rosną.