TOZ w Opolu szuka domów tymczasowych dla kotków

W domu tymczasowym zwierzęta są pod stałą opieką i obserwacją oraz mają znacznie lepsze warunki niż w schronisku, co pomaga w ich szybszym oswojeniu czy wyzdrowieniu, a tym samym - szybszej adopcji.

Dom tymczasowy może stworzyć każdy. Wystarczy zgłosić się do TOZ Opole. Domy są sprawdzane pod względem warunków, aby mieć pewność, że zwierzę na pewno ma odpowiednie i przytulne miejsce. Po takiej konsultacji zwierzak, po wcześniejszym wsparciu weterynaryjnym, trafia do domku. Opiekun dostaje upoważnienie do sterylizacji oraz zapewnioną opiekę weterynaryjną dla zwierzęcia.