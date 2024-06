Tragiczny wypadek na drodze krajowej nr 46. Nie żyje 67-letni kierowca, trójka dzieci w szpitalu. Jakie są wstępne ustalenia policji? Anna Gryglas

Są wstępne ustalenia policji w sprawie tragicznego wypadku, do którego doszło we wtorek (26 czerwca) na drodze krajowej nr 46 pomiędzy Paczkowem a Złotym Stokiem. W wyniku tego zdarzenia zginęła jedna osoba, w pięć osób ( w tym trójka dzieci) trafiła do szpitala.