Trwa głosowanie na Cuda Polski 2024. Z Opolszczyzny do tej prestiżowej nagrody nominowane są trzy atrakcje

Kraina Jezior Turawskich

To cztery jeziora otoczone lasami. Największe z nich - Jezioro Duże w Turawie - powstawało w latach 1933–1939, jako zbiornik przeciwpowodziowy i retencyjny oraz w celach rekreacyjno-wypoczynkowych. W całości leży w Obszarze Chronionego Krajobrazu Lasy Stobrawsko-Turawskie. Jezioro jest jedną z najważniejszych na Opolszczyźnie ostoi dla ptaków migrujących. Jesienią i wiosną zatrzymują się na nim liczące nawet do 22 tys. osobników stada z rzędu blaszkodziobych i siewkowych. Wiele rzadkich i pierwszych stwierdzeń gatunków ptaków w kraju miało miejsce właśnie na tym zbiorniku, np. brodziec żółtonogi czy biegus wielki. Spośród gatunków lęgowych na obszarze ostoi szczególnej ochronie podlegają populacje rybitwy białowąsej, rybitwy czarnej i perkoza zausznika. Pozostałe zbiorniki wchodzące w skład krainy to Jezioro Małe, Średnie oraz Srebrne.

Muzeum Ceramiki poKolei” w Tułowicach

Fabryka Robotów w Mosznej

To jedyne takie miejsce w Polsce a nawet w Europie, gdzie budowane są ogromnie stalowe roboty inspirowane filmami science-fiction i fantasy. Twórcą fabryki i muzeum jest Sebastian Kucharski. To on osobiście wykonuje ręcznie wszystkie roboty m.in.: Transformersy, Predatory, Minionki i wiele innych. Największe dochodzą do 3,5 m wysokości i ważą niemal tonę. Jak czytamy na stronie internetowej fabryki, po za nietuzinkowymi postaciami światowego kina, można tu też zobaczyć takie cudeńka, jak np. jedyny, autentyczny miecz którym posługiwał się Predator w 3 części filmu czy też jedyną baterię, ogniwo wodorowe, które zasilało Terminatora T-800, w którego rolę wcielił się Arnold Schwarzenegger!