26 lat po wielkiej powodzi główne rzeki są bezpieczne. Problemy będą na mniejszych wodach

Lista na przyszłe lata

Zmiany klimatyczne przynoszą nowe wyzwania, ale ze starej listy tez zostało sporo do zrobienia. Przeciąga się budowa Polderu Żelazna w Opolu, ale wykonawca, który przejął budowę wiosną tego roku, ma czas do końca roku 2023. To będzie bardzo ważny dla części Opola bufor powodziowy. Ze starych problemów trzeba dokończyć przebudowę wałów na Odrze w rejonie Kędzierzyna Koźla i Reńskiej Wsi. Dużo pieniędzy będzie kosztować budowa obwałowań ujścia Nysy Kłodzkiej w Skorogoszczy, gdzie także występuje powodziowe wąskie gardło. Budowy nowych wałów i podwyższenia istniejących wymaga Osobłoga na całej długości. Nowe zbiorniki wodne mają powstać w Racławicach Śląskich, Piorunkowicach i na potoku Mora pod Nysą, w miejscu jeszcze nie ustalonym. Problemy powodziowe może mieć Prudnik (budowa wałów między ul. Nyska a Batorego jest planowana wstępnie do 2028 roku). Na poprawę czeka cały węzeł wodny Brzeg. Remontu zapory czołowej wymaga zbiornik Włodzienien, niezbyt udana inwestycja powodziowa w powiecie głubczyckim.