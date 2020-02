Trwa szacowanie zniszczeń po wichurach w Opolu. Możliwe są dalsze wycinki drzew [ZDJĘCIA]

- Taki przegląd odbywa się m.in. na terenie parku na Wyspie Bolko oraz w Parku Nadodrzańskim. Chodzi nie tylko o zdiagnozowanie skali zniszczeń, ale również ocenę stanu drzew pod kątem tego, czy nie stwarzają one zagrożenia – zaznacza.

Dodajmy, że jeszcze pod koniec stycznia ratusz zwrócił się do konserwatora zabytków o zgodę na wycięcie 16 drzew oraz cięcia pielęgnacyjne kolejnej setki drzew w parku na Wyspie Bolko. Nie wiadomo jeszcze, czy wskutek orkanu Ciara skala cięć nie będzie większa.

Jan Guzek zaznacza, że OTK od lat stara się o pozwolenie na przycięcie bądź wycięcie drzew w okolicy przystani. – One stwarzają realne zagrożenie. Ale nikt nie jest dość zdeterminowany, by na to zareagować – twierdzi.

Katarzyna Oborska-Marciniak przekonuje, że dla władz Opola ważne jest każde drzewo. – I dlatego dopóki nie ma ewidentnych przesłanek przemawiających za usunięciem danego okazu, to nie dajemy zgody na wycinkę. W przypadku przystani kajakowej mogło dojść do sytuacji, że drzewo, które tam upadło, nie dawało oznak, że jest chore i może się obalić – mówi.