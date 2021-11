Tułowice. Autobus komunikacji zastępczej uzupełnił poranny kurs pociągu z Nysy do Opola

O godzinie 6.51 w poniedziałek spod dworca kolejowego w Tułowicach odjechał dodatkowy autobus komunikacji zastępczej.

Pierwszego dnia kilkanaście osób wybrało taki środek lokomocji, zamiast jazdy pociągiem.

O godzinie 7.30 wysiedli z autobusu na nowym przystanku koło stacji Opole Zachodnie. W tym autobusie obowiązują te same bilety co w pociągu, można je zresztą kupić na miejscu, u konduktora. Większość pasażerów z Tułowic jak zawsze w tym samym czasie podróżowała do Opola porannym pociągiem z Nysy. Ze względu na porę jest on chętnie wykorzystywany przez młodzież szkolną i ludzi jadących do pracy czy do lekarza w Opolu.

Dodatkowy autobus to reakcja Polregio i władz województwa na obserwowane od września większe zainteresowanie podróżowaniem w porannym pociągu Nysa – Opole.