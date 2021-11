Turawa. Drzewo spadło na przydomowy zbiornik z gazem. W Kotorzu Małym konary zerwały linię energetyczną. Pracowita noc i poranek strażaków Piotr Guzik

Opady śniegu na terenie woj. opolskiego spowodowały, że strażacy ponad 70 razy wyjeżdżali do usuwania ich skutków, takich jak powalone drzewa i konary leżące na drogach. Do poważnego zdarzenia doszło w sobotę 27 listopada około godz. 4.45 przy ul. Biwakowej w Turawie, gdzie drzewo spadło na przydomowy zbiornik z gazem. Groził on wybuchem.