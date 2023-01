Tych stawek nie podnoszono od 15 lat. Używasz w celach służbowych prywatnego auta, podwyżka z pewnością cię ucieszy

Pierwszy raz od 2007 roku rząd podnosi tzw. kilometrówki czyli stawki maksymalne za zwrot kosztów używania prywatnych samochodów czy motocykli i motorowerów, do celów służbowych. 17 stycznia weszło w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury w tej sprawie.

Obecna stawka za najczęściej używane auta o pojemności silnika powyżej 900 cm sześciennych wynosi 1,15 złotego za kilometr. Rośnie o 37 groszy (było 84 groszy) czyli 44 procent.

W przypadku samochodów małych, o pojemności silnika do 900 cm, stawka rośnie z 52 groszy do 89 groszy.

Rosną także stawki za używanie do celów służbowych prywatnych motocykli (z 23 groszy do 68 groszy za kilometr) oraz motorowerów (z 14 groszy do 28 groszy).

Nowe stawki wyliczył Instytut Transportu Samochodowego na podstawie średnich kosztów utrzymania pojazdu. Uwzględniono także skalę inflacji w latach 2021 i 2022. Należy jednak pamiętać, że rozporządzenie określa stawki maksymalne, przedsiębiorstwa i firmy nie mogą przekroczyć tego pułapu, ale mogą przyjąć niższy poziom.