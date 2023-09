Tymczasowy areszt za rozbój na 65-latku z Prudnika. Sprawcami okazali się dwaj młodzi ludzie

65-letni mieszkaniec Prudnika wychodził z domu. Na klatce schodowej napadł go młody napastnik, pobił go, a następnie zabrał mu portfel, w którym znajdowała się także karta płatnicza. W tym czasie drugi mężczyzna stał na czatach i pilnował, żeby nikt postronny nie przeszkodził w rozboju.

Potem obaj napastnicy poszli do kilku sklepów i płacąc skradzioną kartą zbliżeniowo, a więc bez wpisywania kodu PIN, kupili alkohol i papierosy. Straty jakie w sumie spowodowali, wynoszą ok. 600 złotych.

Już w godzinę po napaści byli już w rękach policjantów.

- Zatrzymani to mieszkańcy powiatu prudnickiego, obaj w wieku 23 lat – mówi asp. Andrzej Spyrka, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Prudniku. - Młodzi mężczyźni usłyszeli już zarzuty w tych sprawach, za co grozi im do 12 lat więzienia. Decyzją sądu jeden z nich został już tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Drugi z mężczyzn otrzymał policyjny dozór.