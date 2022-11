Uber jest już dostępny w Opolu. Będzie konkurencją dla taksówek?

Nieco ponad dwa lata temu do Opola dotarł Uber Eats, czyli aplikacja umożliwiająca zamówienie posiłków, głównie fastfoodów do domu. Teraz uruchomiono w Opolu aplikację mobilną, która łączy kierowców z pasażerami, umożliwiając swoim użytkownikom dotarcie do celu z góry ustaloną trasą oraz za cenę znaną w momencie zamawiania przejazdu.

Odkąd platforma po raz pierwszy ruszyła w 2014 roku w Warszawie, usługa cieszy się dużą popularnością i została uruchomiona również w Krakowie, Trójmieście, Wrocławiu, Poznaniu, Łodzi, Lublinie, Bydgoszczy, Rzeszowie, Szczecinie, Toruniu, Radomiu, Kielcach, Białymstoku, Częstochowie, Olsztynie, Płocku, Koszalinie i na Śląsku.