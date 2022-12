Uboczny efekt zmian demograficznych. Co dziesiąte mieszkanie na Opolszczyźnie stoi puste

Główny Urząd Statystyczny opublikował kolejne opracowania danych, zebranych w czasie ubiegłorocznego Narodowego Spisu Powszechnego. Jak wynika z danych GUS na Opolszczyźnie znajduje się 361 tysięcy mieszkań w 186 tysiącach budynków. 81 procent z nich należy do osób prywatnych. W porównaniu do spisu z roku 2011 przybyło u nas 16,8 tysiąca mieszkań, co stanowi ok. 5 procent całej bazy mieszkaniowej. Pod tym względem rozwijaliśmy się wolniej niż reszta Polski, gdzie przybyło prawie 13 procent mieszkań.

Najwięcej mieszkań w przeliczeniu na tysiąc mieszkańców jest w Opolu, gdzie jeden lokal przypada na prawie dwie osoby. Najmniej w powiecie opolskim, oleskim i strzeleckim – jedno mieszkanie przeciętnie na trzy osoby.

Ankieterzy GUS ustalili, że 33 tysiące mieszkań w województwie (9 procent wszystkich), to pustostany, bez lokatorów. W ciągu ostatnich 10 lat liczba pustostanów zwiększyła się dwukrotnie.