Udawał uchodźcę, a naprawdę był członkiem gangu. Czeczen z Opola ma być deportowany

Obywatel Rosji narodowości czeczeńskiej w 2008 roku przyjechał do Polski i w Terespolu złożył wniosek o udzielenie mu międzynarodowej ochrony jako uchodźcy. Otrzymał takie uprawnienia. Już w Polsce cztery razy był jednak skazywany na pozbawienie wolności za różne przestępstwa.

W styczniu tego roku wyszedł z więzienia po zakończeniu kary za udział w grupie przestępczej, która organizowała cudzoziemcom nielegalne przekraczanie polskiej granicy i dalszy przerzut na zachód. Zaraz po wyjściu na wolność został zatrzymany przez Straż Graniczną na terenie Opola.

- Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców uznał go za osobę stanowiącą zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa lub społeczeństwa – mówi rzecznik Ślaskiego Oddziału Straży Granicznej p.o. chor. szt. Szymon Mościcki. - Na początku 2021 roku pozbawił go ochrony uzupełniającej, z której korzystał na terytorium Polski oraz unieważnił jego kartę pobytu.