Ul. 1 Maja w Opolu będzie rozbudowana. Pomiędzy Krakowską a Kołłątaja poszerzona zostanie jezdnia, bo teraz tworzą się tam korki

Dodatkowy pas do skrętu w kierunku Armii Krajowej będzie zaczynał się tuż za skrzyżowaniem Krakowskiej i Korfantego a kończył przy światłach na skrzyżowaniu z Kołłątaja.

- Dzięki temu rozwiązaniu będziemy mieli jeden pas do jazdy w kierunku Reymonta i pas do skrętu w prawo. Takie rozwiązanie w połączeniu z systemem ITS usprawni ruch tej części Opola - informuje Arkadiusz Wiśniewski. - Oczywiście wszystko to zrobimy bez likwidacji tamtejszej ścieżki pieszo-rowerowej.