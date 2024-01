Ulica Ozimska w Opolu straci dwa pasy ruchu. Mieszkańcy obawiają się korków. Czy ta przebudowa jest miastu potrzebna? Prosimy Was o opinie

Jak po przebudowie wyglądać będzie ul. Ozimska?

Zaproponowana przez władze miasta koncepcja przewiduje istotną przebudowę niemal półkilometrowego odcinka ulicy Ozimskiej. Plan zakłada, że droga w kierunku ulicy Katowickiej stanie się jednopasmowa, podczas gdy w przeciwnym kierunku (w stronę ul. Reymonta) zostaną dwa pasy, z czego jeden przeznaczony będzie dla autobusów.

Zmienione zostaną także skrzyżowania, aby poprawić płynność ruchu i bezpieczeństwo. Jak tłumaczy Miejski Zarząd Dróg, choć kierowcy poruszać się będą jedynie po jednym pasie ruchu w każdą stronę, to zbliżając się do skrzyżowania jezdnia będzie się rozgałęziać i samochody będą zajmować miejsca na jednym z dwóch lub trzech pasów przed skrzyżowaniem. W ten sposób jazda po ul. Ozimskiej ma być płynniejsza.

Dodatkowo po przeciwnej stronie do galerii Opolanin, powstanie ścieżka pieszo-rowerowa. Droga zaczynałaby się przy skrzyżowaniu z Reymonta i ciągnęła aż do istniejącej ścieżki przy pływalni. Dzięki temu bezpiecznie można będzie dojechać z np. z Malinki do ścisłego centrum Opola.