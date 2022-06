Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu. Operacje kardiologiczne w bez otwierania klatki piersiowej. To przełom w leczeniu

- Techniki endoskopowe wykorzystujemy głównie do pomostowania tętnic wieńcowych lub alternatywnie, do naprawczych zabiegów wymiany zastawki mitralnej trójdzielnej. Za nami pierwsze operacje wieńcowe, podczas których endoskopowo pobierane były by-passy do tętnicy międzykomorowej przedniej, w następnym etapie zespalane już techniką klasyczną. W efekcie takiej operacji u pacjenta dochodzi do poprawy ukrwienia serca i zmniejszenia uciążliwych dolegliwości takich, jak osłabienie, zawroty głowy, ucisk za mostkiem czy płytki oddech - wyjaśnia kierownik Oddziału i Kliniki Kardiochirurgii w Opolu dr hab. n. med. Marek Cisowski, prof. UO.