Upalne wakacje w Polsce. Gdzie pojechać i co robić, by uciec od gorąca? Pomysły na wycieczki i atrakcje na upalne lato

Wakacje w Polsce w lipcu i sierpniu. Pomysły na wypoczynek bez upału

Upały w Polsce bywają trudne do wytrzymania. Dlatego przygotowaliśmy kilka propozycji najlepszych miejsc na letnie wakacje w Polsce bez upału, w miłym chłodku, najlepiej nad wodą.

Nie trzeba szukać odległych destynacji i płacić krocie za bilety lotnicze: Polska pełna jest miejsc, w których można solidnie wypocząć i dobrze się bawić w czasie wakacji i urlopu. Ponadto coraz częściej mamy do czynienia z tropikalnymi upałami nad Wisłą, więc osoby spragnione gorąca wcale nie muszą rezerwować wycieczek np. do Egiptu.

Polska latem bez upałów? Najlepiej wypoczywać nad jeziorem

Oczywiście, duże jeziora to nie jedyne miejsca, w których można się kąpać w Polsce latem. Jeśli szukacie miejsca na wakacyjną ochłodę, wcale nie musicie daleko jechać. Przydatną interaktywną mapę kąpielisk wraz z raportami dotyczącymi czystości wody przygotował Główny Inspektorat Sanitarny.

Mamy też dla was wybór najprzyjaźniejszych turystom jezior z całego kraju, w sam raz na weekendowy wypad lub dłuższe wakacje.

Jeśli szukacie więcej pomysłów na wakacyjny wypoczynek nad wodą w Polsce, proponujemy listę rekordowych polskich jezior . Może któreś z nich zainspiruje was do wycieczki?

Wakacje w Polsce bez upałów – pomysły na aktywny wypoczynek

W czerwcu, lipcu i sierpniu trudno jest uciec w Polsce od upału – są jednak sposoby na to, by dobrze się bawić i wypoczywać aktywnie nawet w zenicie lata. Jeśli nie macie ochoty na wycieczkę nad jezioro, jest jeszcze parę miejsc w Polsce, w których można wypocząć nad wodą lub przy użyciu wody, a do tego trochę się poruszać.