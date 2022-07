Urząd marszałkowski ogłosił trzy konkursy dla społeczności wiejskich Opolszczyzny

Obszary wiejskie zajmują 95 procent województwa opolskiego, a mieszka tam ok. 500 tysięcy osób - nieco więcej, niż połowa wszystkich Opolan. Mieszkańcy wsi będą mogli zaprezentować się uczestnicząc w konkursach: Fundusz Sołecki Najlepsza Inicjatywa, Piękna Wieś Opolska 2022 i Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów.

Udział w nich to nie tylko szansa na zdobycie nagród finansowych, ale przede wszystkim okazja do pokazania lokalnych społeczności, ich talentów i unikalnych walorów. - Wieś tworzą ludzie. Integracja mieszkańców małych społeczności i wspólna praca na rzecz wsi to ogromna wartość. Konkursy dają dodatkową motywację do działania. Dzięki nim wypromowanych zostało wiele miejscowości, zabytków i smaków - mówi Antoni Konopka, członek zarządu województwa.

Fundusz Sołecki – Najlepsza Inicjatywa to konkurs na najciekawszy projekt sfinansowany ze środków funduszu sołeckiego.